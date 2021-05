Niederrhein. Aufgrund diverser Baumaßnahmen durch die DB Netz AG kommt es im Zeitraum von Freitag, 21.Mai, ab 21 Uhr, bis Freitag, 28. Mai, 21 Uhr, zu verschiedenen Einschränkungen für die Züge der Linien RE 19 und RE 49 von Abellio.



Freitag bis Sonntag, 23.05. (23.59 Uhr)

Totalsperrung der Strecke zwischen Oberhausen Hbf und Emmerich aufgrund von Baumaßnahmen zum Ausbau der Strecke: Die Züge entfallen. Für die ausfallenden Fahrten werden zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem Centraal Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) eingesetzt. In Oberhausen Hbf besteht jeweils Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19. Außerdem verkehrt zusätzlich eine Expresslinie zwischen Oberhausen Hbf und Arnheim mit Zwischenhalten in Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar. In Oberhausen Hbf besteht jeweils Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19, in Wesel besteht Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19a und in Emmerich zum lokalen SEV der Linie RE 19. Frühmorgens und abends verkehren einzelne Fahrten dieser Linie nur auf dem Abschnitt Emmerich – Arnheim, sodass in Emmerich zur Weiterfahrt in den jeweils anderen Bus umgestiegen werden muss.

Montag, 24.05, 0 Uhr, bis Freitag, 28.05., 21 Uhr

Einseitige Sperrung der Strecke von Dinslaken bis Voerde und von Empel-Rees bis Mehrhoog: In diesem Zeitraum entfallen die sechs zusätzlichen Verstärkerfahrten der Linie RE 19 vollständig sowie die Züge der Linie RE 49 zwischen Oberhausen Hbf und Wesel. Fahrgäste können auf die parallel verkehrenden Züge der Linie RE 19 (:08 Uhr ab Emmerich bzw. :26 Uhr ab Düsseldorf) und den RE 5 ausweichen. Durch die Baumaßnahmen auf den genannten Streckenabschnitten sind nahezu bei allen Zügen der Linie RE 19 Verspätungen von ca. 5 Minuten zu erwarten.

Duisburg-Düsseldorf

Zusätzlich wird wegen Arbeiten an den Signal-Anlagen der Bahnhof Duisburg Hbf einschließlich weiterer umliegender Stationen von Freitag, 21.05., 23 Uhr), bis Samstag, 22.05., 5 Uhr), vollständig gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Schienenersatzverkehr bis Duisburg Hbf (Einzelfahrten bis Düsseldorf Hbf) verlängert.

Außerdem kommt es in den Nächten von Samstag auf Sonntag, 23.05., bis Mittwoch auf Donnerstag, 27.05., jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr wegen Schienenerneuerungen durch die DB Netz AG zu einer Sperrung zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf.

In diesem Zeitraum fahren je Nacht fünf Züge der Linie RE 19 eine Umleitung über Duisburg-Wedau und können daher nicht am Halt Düsseldorf Flughafen halten. Fahrgäste von und nach Düsseldorf Flughafen können alternativ die Linien RE 1 (RRX) und S 1 nutzen, die (teilweise mit geringen Verspätungen) regulär auf der Strecke verkehren können. Durch die Umleitung kommen die Züge der Linie RE 19 etwa zehn Minuten später als im Regelfahrplan in Düsseldorf Hbf an und fahren etwa zehn Minuten früher in Gegenrichtung ab.

Infos im Netz

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Fahrpläne online

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.