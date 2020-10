Im Rahmen der regelmäßigen Gästeführungen der Tourist Information findet am Samstag, den 24. Oktober wieder eine offene Führung statt. Dieses Mal steht die Führung ganz im Zeichen Hochelten.

Gästeführerin Annette Komescher führt die Gäste durch den Erholungsort Hochelten und erzählt zum Beispiel Wissenswertes zu der über 1000 Jahre alten St. Vituskirche. Auch ein Besuch beim Drususbrunnen und am Stein Tor steht auf dem Programm.

Die Teilnehmer tauchen ein in die spannende Geschichte des Damenstiftes und der „Holländischen Zeit“ Eltens, von der auch heute noch deutliche Spuren zurückgeblieben sind. Die Teilnehmer erfahren, warum Elten einst zu den Niederlanden gehörte und Spannendes über die „Eltener Butternacht“

Der offene Rundgang auf dem Eltenberg dauert etwa 90 Minuten und kostet 3 euro pro Person. Treffpunkt ist die Tourist Information Elten, Lindenallee 31, 46446 Emmerich am Rhein.

Die Führung findet statt ab 10 Personen und unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben. Anmeldungen sind erforderlich und werden telefonisch unter 02822/ 931040 oder 02828/ 3139680 oder per mail unter tourismus@wfg-emmerich.de! entgegen genommen.