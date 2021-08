Großer Reichtum, viel Einfluss: Das machte die Städte der Hanse aus. Sie waren bedeutende Handelszentren, als Amsterdam und Rotterdam noch kleine Dörfer waren. Nun lockt ein neuer Hanse-Radweg am Niederrhein und im Osten der Niederlande auf die Spuren der seefahrenden Kaufleute.

Historische Speicherhäuser, mittelalterliche Gassen, Reste ehemaliger Stadtmauern sind noch heute Zeugen aus der Zeit der Hanse. Auch am Niederrhein und im Osten der Niederlande schufen die seefahrenden Kaufleute entlang des großen Stroms Rhein und des kleinen Flusses Ijssel wohlhabende Städte. Den Spuren dieser Zeit folgt nun ein 450 Kilometer langer Radweg entlang der deutsch-niederländischen Hansestädte. Die neue Broschüre „Hanse-Radweg“ macht Appetit auf die Macht und Pracht der Hansestädte: Man steigt in den Sattel und tritt in die Fußstapfen der einstigen Kaufleute.

Emmerich am Rhein, Wesel, Neuss und Kalkar mit dem Hanseörtchen Grieth: Diese Städte am Niederrhein gehörten dem Hansebund an oder genossen hanseatische Rechte. Heute bilden sie das Kleeblatt der Rheinischen Hanse. Der damalige Hansebund war über 400 Jahre eine Handelsmacht und bestimmte Wirtschaft und Politik entscheidend mit. Knapp 200 Orte gehörten dem Netzwerk der Hanse an. Mit ihren Koggen transportierten die Kaufleute Waren über das Meer und die Flüsse, an deren Ufern wohlhabende Städte entstanden.

Ermöglicht wurde die Hanse-Radweg Broschüre durch das INTERREG-Programm Deutschland-Niederlande im Rahmen des Projektes „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Hansestädte“, an dem auch Emmerich am Rhein beteiligt ist. Der gesamte Radweg verläuft von Neuss bis Harderwijk, über Wesel, Kalkar, Grieth, Emmerich am Rhein, Nimwegen, Arnheim, Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen und Elburg. Die Gesamtstrecke ist unterteilt in acht Etappen. Zudem wurden 16 Hanse-Schleifen ausgearbeitet; Rundwege, die jeweils durch das Hinterland einer Hansestadt führen.

Alle Routen sind in der Broschüre mit einem QR-Code gekennzeichnet. So kann man sich ganz leicht die jeweilige Tour im Detail ansehen und zusätzliche Ausflugstipps am Rande der Strecke sowie Übernachtungsadressen für die gesamte Tour oder für einen Städte-Kurztrip erhalten. Der Streckenverlauf folgt zum großen Teil den Fahrradknotenpunkten. Dr. Manon Loock-Braun, Wirtschaftsförderung Emmerich am Rhein, Bereich Tourismus: „Wir freuen uns unseren Gästen nun eine grenzüberschreitende Fahrradroute anbieten zu können, die die alten Hansestädte am Rhein und an der Ijssel wieder miteinander verbinden. Die einstige glorreiche Hansezeit wird so wieder etwas lebendig.“

Die Broschüre ist kostenlos in den Tourist Informationen Emmerich (Rheinpromenade 27) und Elten (Lindenallee 31), aber auch in den Tourist Informationen der 13 anderen Hansestädte erhältlich. Zusätzlich kann die Broschüre auch über Niederrhein Tourismus (info@niederrhein-tourismus.de) bezogen werden.