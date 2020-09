Mein Gewinn,



Auf der Touristikmesse im Kernie ( Kalkar ) habe ich mal wieder ein paar Lose gekauft. Leider nicht gewonnen stand auf den ersten Beiden. Doch das dritte verspach schon einen Gewinn.

Ich natürlich sofort zur Losverkäuferin den Gewinn abholen ;-). Siehe da, ein Gutschein! Na was wohl ;-)) Eine Fahrt nach Wahl für zwei Persohnen mit dem Reeser Schiff Germania. Da hatte sich der Messebesuch doch gelohnt. Da die Fahrt auf Grund von Corona nich sofort möglich war, legte ich mir den Gutschein auf Seite. Doch am letzten Mittwoch war es dann soweit !!!

Da liegt sie, abfahrbereit !

Die Germania

Das Wetter war anfangs noch etwas diesig, aber das änderte sich bald und die Sonne zeigte sich

von ihre besten Seite. Schön mal wieder das Treiben am Rheinufer vom Schiff zu betrachten.

Kühe beim baden zu sehen und halt was noch, Cowboy ohne Pferd ;-)) ! Nun auch das hat sich geändert, heute mit Moppet ;-) Nun denn, seht selbst was ich auf Bildern festgehalten habe.

War auf jeden Fall mal wieder ein schöner Vormittag! Einen Dank noch an den Kapitän und seiner Crew! Freundlich aufmerksam hilfsbereit ( Fahrrad den Steiger hochgeschoben ) Beim aussteigen ging es auf Grund der geringen Wassermenge auch sehr steil den Steiger rauf.

Immer wieder gern !!!