Insgesamt haben 827 Radlerinnen und Radler zwischen dem 26. Mai und dem 12. Juni in 50 Teams über 115.000 Kilometer erradelt – und damit knapp 18 Tonnen CO2 eingespart. Damit konnte Emmerich im Vergleich zum vergangenen Jahr große Fortschritte erzielen (380 Radelnde, 28 Teams, 91.000 km und knapp 13 Tonnen CO2). Im kreisweiten Vergleich der insgesamt zurückgelegten Gesamtkilometer liegt Emmerich auf Platz 5.

„Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmer, aber auch an die Gewerbetreibenden, die einige Preise für die Siegerehrung gespendet haben. Nur durch Ihre aktive Teilnahme konnte so ein großer Erfolg erzielt und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden“, zollte Bürgermeister Peter Hinze bei der Ehrung seinen Respekt.

Hanna Kirchner, die Klimaschutzbeauftrage und Regina Pommerin, Mitarbeiterin im Fachbereich Stadtentwicklung, haben die Aktion koordiniert. Ihre Bilanz fällt auch äußerst positiv aus: „Schön zu sehen war, dass es zu kleineren und größeren Wettbewerben zwischen den Teams, sowie unter den einzelnen Kommunen kam. Ebenso war der Aufruf, die 100.000km-Marke zu knacken ein voller Erfolg. Durch das Stadtradeln haben wir erlebt, dass gemeinsames Radfahren nicht nur Spaß macht und man sich dabei selbst etwas Gutes tut, sondern dass man zusammen, allen derzeitigen Widrigkeiten, viel erreichen kann.“, berichtet Regina Pommerin.

Bei der Siegerehrung wurden folgende Teilnehmer und Teams prämiert - zum Beispiel in der

Kategorie "Bestes Team bezogen auf geradelte Kilometer": 1. Platz „Der Fahrradspezialist Emmerich“ - 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erradelten spitzenmäßige 12.082 km. 2. Platz Team „Stadtverwaltung Emmerich“ - 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erradelten stolze 10.658 Kilimeter; 3. Platz Team „St. Willibrord-Spital Emmerich“ - 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erradelten fantastische 10.223 Kilometer.

Erfolgreichste Radlerin/Radler: 1. Sagenhafte 1.539 Kilometer legte Willi Heßeling vom Team „Der Fahrradspezialist Emmerich“ zurück. 2. Bemerkenswerte 1.208 Kilometer legte Susan Buckermann vom Team „Buckermann“ zurück. 3. Auch Rainer Berndsen vom Team „Der Fahrradspezialist Emmerich“ legte gute 1.205 Kilometer zurück.

Jüngster Teilnehmer: Anton Bolk (Jahrgang 2020) fuhr als jüngster Fahrer für die „Jungschützen Elten“. Max te Wildt hat in der Kategorie Unter-18 die meisten Kilometer (335) zurückgelegt.

Franz Ahrends ist mit 88 Jahren der „erfahrenste“ Teilnehmer und ließ sich davon mit 647 absolvierten Kilometern nichts anmerken. Die Familien Hübbers und Köhn haben als STADTRADEL-Stars dem Auto, so oft es ging, den Kampf angesagt. Die Erfahrungen haben Sie auf einem Blog geteilt, um zu zeigen, dass es nicht unbedingt schlechter sein muss, das Auto auch mal stehen zu lassen.