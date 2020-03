Hier wird Tennis gespielt !!

In der vergangenen Woche hatte die Tennis Abteilung des TV Sportfreunde Elten ihre Jahreshauptversammlung. Dort standen dieses Jahr wieder Wahlen der verschiedensten Posten an. Als Abteilungsleiter wurde Norbert Kroesen und als sein stellv. Holger Goosens gewählt. Der Sportwart nennt sich Hans Sterbenk und Beisitzer der Tennis Abteilung sind Edeltraud Sterbenk und Stefan Daubner. Wer die Abteilung kennt, weiss jetzt, das sich an den Posten nichts getan hat. Alles beim Alten wie man so gerne sagt. Die Tennis Abteilung macht in den kommenden Wochen den Tennisplatz wieder spielbereit und dann kann endlich wieder los gespielt werdeni. Wer Lust hat um auch ein paar Bälle zu schlagen, kann zu den Trainingszeiten zum Platz kommen und einfach mitmachen. Training ist dienstags und donnerstags ab 17 Uhr. Wer nicht im Verein und auch nicht in der Tennisabteilung aktiv ist kann auch gerne ein paar Bälle schlagen kommen. Wer dazu lust hat kann sich gerne bei Hans Sterbenk Tel.: 02828-2517 melden. Hier werden für 90min Tennis spielen 10€ berechnet