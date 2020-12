Projekt soll den Übergang in die Grundschule vereinfachen

Anfang 2021 startet die Stadt Emmerich in Kooperation mit dem TV Elten das Projekt „Kinderwelt in Bewegung“. Mit sportlichen Aktivitäten soll den Kindern der Übergang von Kita in die Schule erleichtert werden.

Die Idee für die Aktion ist im Rahmen von „Pro Kids“, dem Netzwerk Kinderförderung der Stadt Emmerich entstanden. Gefördert wird das Projekt von der Staatskanzlei NRW und dem Landessportbund NRW im Rahmen von „Sportplatz Kommune – Kinder und Jugendarbeit fördern in NRW“ mit insgesamt 22.000 Euro für die nächsten beiden Jahre. Die Förderungen für das dritte Jahr werden im Moment noch geklärt. In das dreijährigen Gesamtkonzept werden auch die Themen Stressbewältigung und allgemeine Lebenskompetenzen einbezogen.

„Bei der Aktion sollen insbesondere fünf bis sieben Jahre alte Kinder gefördert werden, die in der Emmericher Innenstadt leben und meist keinen Garten haben“, erklärte Anja Jansen-Raadts, die Projektkoordinatorin der Stadt Emmerich. Auch sind Vereine und Sportstätten meist außerhalb des Zentrums zu finden. An „Kinderwelt in Bewegung“ nehmen daher das Familienzentrum Arche Noah, die Kindertagesstätten St. Aldegundis, St. Martini sowie die Grundschulen Leegmeer-, Liebfrauen und Rheinschule teil.

Das Maskottchen sucht noch einen Namen

Die Kinderangebote werden von den Übungsleitern des TV Elten geleitet. Später sollten auch ältere Jugendliche als Sportlotsen unterstützen. Auch die 18 Emmericher Sportvereine, die über Angebote für Kinder verfügen, sollen eingebunden werden und sich und ihre Sportarten im Rahmen eines Sportkarussells vorstellen.

Das Maskottchen der Aktion, ein großer Teddybär, wurde bereits in den Vereinsfarben des TV Elten eingekleidet, einen Namen hat er noch nicht. Die Namensfindung wird die erste Aktion sein, wenn es im neuen Jahr losgeht. Der Start 2021 wird corona-gerecht erfolgen. Zurzeit werden alternative Aktionen wie Walderlebnisstage oder Online-Aktionen entwickelt.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg