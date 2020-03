Die DFL hat den 26. Spieltag der 1. und 2. Bundesliga abgesagt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Freitagnachmittag bekannt.

Der 26. Spieltag der 1. und 2. Bundesliga wurde kurzfristig abgesagt.

,,Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fußball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen", heißt es in er Erklärung.

Darüber hinaus empfehle das Gremium, ,,die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April 2020 – also inklusive der Länderspiel-Pause – fortzusetzen."

Schließlich habe es am Freitag mehrfach den Verdacht auf das Coronavirus im Umfeld verschiedener Vereine gegeben. Deshalb seien ,,weitere Infektionen nicht auszuschließen."

Zuvor hatten sich zwei Spieler von Hannover 96 infiziert (TAG24 berichtete), weshalb die gesamte Mannschaft für 14 Tage in häuslicher Quarantäne ist.

Auch ein Spieler des 1. FC Nürnberg hat sich infiziert (TAG24 berichtete).

In der Länderspielpause soll nun über das weitere Vorgehen beraten werden: ,,Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch, weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte."

