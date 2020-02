In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass verstärkt jüngere Ratsuchende die Unterstützung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen des Caritasverbandes Kleve e.V. in Anspruch nehmen. Daher informieren die Caritas-Berater derzeit rund 100 Schüler der 9. Klasse der Städtischen Gesamtschule, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie für den „Umgang mit finanziellen Mitteln“ zu sensibilisieren.

Berater Stefan Schraven hat mit den Schülern unter anderem über Themen wie Geschäftsfähigkeit und Schuldenfallen gesprochen und am Beispiel einer eigenen Wohnung gezeigt, welche Kosten über die Miete hinaus anfallen, wie beispielsweise für Energie, Handy, Lebensunterhalt und vieles mehr. „Nicht wenige junge Menschen sind mit eingehenden Rechnungen überfordert, verlegen diese und verlieren gänzlich den Überblick. Schnell flattern Mahnungen ins Haus und schon befinden sie sich in einem Teufelskreis, aus dem sie ohne Unterstützung nicht mehr herausfinden“, sagt Schraven. Daher setzen die Berater der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen des Caritasverbandes große Hoffnung in diese präventive Maßnahme.