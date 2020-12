Emmerich/Rees. Ein Adventskalender ist nicht nur Zeitmesser bis zum Weihnachtsfest, sondern gewährt an jedem Adventstag regelmäßig auch eine kleine Süßigkeit oder Überraschung. Die Damen des Lions Club Emmerich-Rees haben das Adventskalenderprinzip nun umgekehrt.

Jeden Tag im Advent hat jede der Damen eine kleine Spende, diesmal haltbare Lebensmittel, in eine Box gelegt. Insgesamt sind so siebenundzwanzig gut gefüllte Kartons zusammengekommen. Diese „Adventskalender des Gebens“ wurden an die Kirchengemeinden in Elten / Hüthum, Emmerich und Rees übergeben. Diese übernehmen das Verteilen der Lebensmittelkartons und sichern damit auch die Anonymität der Empfänger.

„Es ist unser Wunsch“, so Veronika Monz, Initiatorin der Lions Activity, „die Not einiger Mitbürger wenigstens etwas zu lindern und diese mit haltbaren Lebensmitteln zu unterstützen. Getreu der Lions Maxime 'We serve' oder, wie es für den Lions Club Emmerich-Rees gilt, 'Helpe met Pläsier'."