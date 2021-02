Emmerich. Den Haushalt des Bistums aktiv mitgestalten und die Probleme von den örtlichen Pfarrgemeinden, Gremien und Verbänden bei den Entscheidungen mit einbringen – das sind die Ziele von Karl-Heinz Heuvelmann aus Emmerich.

Er ist einer von vier Vertreterinnen und Vertretern vom Niederrhein, die für die kommenden fünf Jahre dem sogenannten Kirchensteuerrat angehören. Heuvelmann wurde mehrheitlich von den Kirchenvorständen im Kreisdekanat Kleve gewählt und tritt seine zweite Amtsperiode an.

Für Haushalts- und Finanzthemen interessiert sich Heuvelmann auch beruflich. Der 61-Jährige ist Bankkaufmann und geschäftsführender Gesellschafter in der Logistikbranche.

Für seine Tätigkeit im Kirchensteuerrat kann er auf ein Netzwerk mit den Verantwortlichen im Bischöflichen Generalvikariat (BGV) zurückgreifen, das er in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Er gehört dem Liegenschafts-, dem Bewilligungs- und dem Rechnungsprüfungsausschuss an.