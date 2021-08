Wir laden ein zu unserer diesjährigen Fahrradtour!

Sie startet um 13.30 Uhr in Hüthum am Brunnenplatz, steuert eine Zwischenstation für Kaffee und Kuchen an und endet gegen 18 Uhr am Schlösschen Borghees mit anschließenden kühlen Getränken und Gegrilltem.

Die Strecke beträgt ca. 30 km; eingeladen sind sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder. Für alle Teilnehmenden gelten die drei Gs (geimpft, genesen oder getestet).

Bei Regen fällt die Tour aus, das Grillen allerdings findet statt um 16.30 Uhr am Schlösschen Borghees.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!