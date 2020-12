Fuzzy kann man mit vielen und wenigen Worten zugleich beschreiben. In wenigen Worten: er ist liebevoll, absolut unkompliziert und einfach nur zum Verlieben.

Fuzzy kam ins Tierheim, da einer seiner Besitzer verstorben und sein Frauchen ins Pflegeheim musste. Fuzzy ist sechs Jahre alt. Er ist drinnen zwar sehr genügsam und gemütlich, hatte in seinem bisherigen Leben aber Freigang. Daher wäre für ihn ein Zuhause mit Freigang wünschenswert. Durch seine ruhige Art wäre ein Zuhause mit Hund, anderen Artgenossen oder Kindern wohl auch kein Problem für ihn. Der junge Mann möchte einfach endlich ankommen und es ist schwer, von diesem stattlichen Kater nicht verzaubert zu werden. Streicheleinheiten kann er nie genug bekommen und auch spielen tut er gerne mal.

Wer Fuzzy kennenlernen möchte, meldet sich bitte telefonisch unter Tel. 02822/9760630 oder per E-Mail an pfoetchenfreunde@outlock.de) im Tierheim.