Liebe Leserinnen und Leser, liebe Handy Nutzer,

nun ist es halbamtlich. Ab dem 1.4.2022 tritt ein neues Gesetz in Kraft. Ein Handy-Verbot für Fußgänger. Wie von der zuständigen Behörde (Bundesamt für Telekommunikation und Handy Technik – BfTuHT mit Sitz in Unterpleitzheim (Nahe Frankfurt a.M.)) zu erfahren war, wird damit der dritte Teil der Verbote ins Leben gerufen. Das im Auto UND auf dem Fahrrad, das Telefonieren OHNE Freisprecheinrichtung verboten ist, wissen wohl immer noch einige nicht. Wie oft sehe ich Fahrer mit dem Handy am Ohr, egal ob im Auto oder auf dem Fahrrad.

Aber, es wird auch Ausnahmen geben und die Ordnungshüter werden das strengstens kontrollieren. Dafür wird die Stadt Emmerich eigens eigene Handy-Kontrolleure ausbilden und einstellen. Ausnahmen gibt es für Schulkinder bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres, für ältere Mitbürger ab 60 Lebensjahren, Polizei und Zoll sowie Rettungsdienste und Ärzte und Pflegekräfte, Hebammen und werdende Mütter und Väter und Pressevertreter, einschließlich Rundfunk und Fernsehen und natürlich das gesamte Militärwesen.

Außerhalb dieser Personenkreise wird es empfindliche Bußgelder geben.

Bis zu 300 EUR kann das Verwarngeld betragen, bei mehrmaligen Verstößen droht die Beschlagnahmung des Mobilteils.

Im Gesetzestext der „BfTuHT“ ist genau zu entnehmen, ab wann ein Verstoß vorliegen wird. NUR in Sitzhaltung ist das telefonieren erlaubt, heißt, wenn jemand in der Innenstadt stehend oder gehend mit Telefon angetroffen wird, OHNE dass eine Freisprecheinrichtung benutzt wird UND das Handy darf nicht in der Hand gehalten werden, sondern muss am Körper oder in einer Tasche aufbewahrt werden, dann wird das Bußgeld fällig.

Nun, die Stadt Emmerich wird ab ca. Mitte April 2022 sogenannte Handy-Sitzbänke (HSB) an der Rheinpromenade installieren. Diese verfügen mittels Solartechnik sogar über Auflade Funktionen via USB-Anschluss.

Na denn, gute Verbindung und bleibt wie immer neugierig.

F. Wilhelm Thielen ;-)