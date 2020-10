„Hüthum und Borghees blühen auf“- nach diesem Motto wurde am vergangenen Samstag damit begonnen, Narzissen an verschiedenen Stellen im Ort in den Boden zu bringen.

Vorsitzender Jasper Brinkman hatte im Vorfeld 5.000 Narzissen besorgt und sich in Absprache mit dem Bauhof 28 passende Stellen in Hüthum und Borghees ausgeguckt und in Plänen festgehalten.

In mehreren Trupps zogen die Helfer mit Spaten und Schüppe bewaffnet zu den vorher mit Holzpfosten markierten Bereichen, um dort die Zwiebeln in das umgegrabene Erdreich zu bringen. Im Anschluss hieran stärkten sich alle bei kühlen Getränken.

Im Hinblick auf die Menge der Zwiebeln und Orte sind noch weitere Pflanztermine am 24. únd eventuell (je nach Fortschritt) 31. Oktober angesetzt, um die Arbeit auf mehreren Schultern bzw. Spaten zu verteilen.

Nun warten alle gespannt, ob das Ortsbild an vielen Stellen im Frühjahr in leuchtendem Gelb erstrahlt!