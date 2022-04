Während der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Elten gab es zahlreiche Ehrungen und es wurde für die Ukraine-Hilfe gesammelt.

Elten. Zu Beginn der Versammlung begrüßte der 1. Vorsitzende Götz Spaan die anwesenden Mitglieder sowie die Kreisvorsitzende Agnes Elbers, die an diesem Tag noch eine besondere Ehrung vornehmen sollte.

Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden die langjährigen Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft Sonja Dresselhaus und Dirk Scholten. Für 40 Jahre Claudia Daams, Sabine Kuhn, Bruno van Stuijvenberg, Thomas Daams und Horst Rölling. Und für stattliche 65 Jahre Heinz Loock, Kurt van den Boom und Manfred Kock. Für 25 und 50 Jahre Treue gibt es einen Gutschein vom Kolpingwerk Deutschland für zwei Übernachtungen im Doppelzimmer in einer Kolping Familienferienstätte oder einem Kolpinghotel.

Ehrennadel für Herbert Smaak

Bei der Wahl zum 2ten Vorsitzenden stellte sich Herbert Smaak, der seit 42 Jahren dieses Amt in der Kolpingsfamilie Elten bekleidete, nicht zur Wiederwahl. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und wünschte der Kolpingsfamilie alles Gute für die Zukunft. Der Vorstand hatte bereits zu Beginn des Jahres einen Antrag an das Kolpingwerk Diözesanverband Münster für die Ehrennadel „Münsteraner Dom in grün“ gestellt. Diese hohe Auszeichnung wurde Herbert Smaak von der Kreisvorsitzenden Agnes Elbers und dem 1. Vorsitzenden Götz Spaan überreicht.

Zum neuen 2ten Vorsitzenden wurde Vincent Naaijer ohne Gegenstimmen gewählt. Vincent Naaijer freut sich auf das Ehrenamt und hat schon einige Aktionen bei Kolping organisiert.

Ukraine-Hilfe

Der Erlös der „Hutsammlung“, die bei jeder Versammlung durchgeführt wird, war für die Ukraine-Hilfe. Die Kolpingsfamilie Elten hat bei verschiedenen Aktionen und dem Spendenaufruf für die Ukraine-Hilfe, insgesamt 5500 Euro gesammelt. 4500 Euro wurden bereits an Kolping International überwiesen, die die Spenden direkt an die Verbände in der Ukraine, Polen, Rumänien und der Slowakei weiterleiten.

Nach einem Ausblick auf das Programm für das Jahr 2022 beendete Götz Spaan die Versammlung.