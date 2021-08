Am Freitag, 06.08.21 konnte endlich die im Februar verschobene Generalversammlung der KAB Nikolaus Groß in der Heilig-Geist Kirche stattfinden. Der ungewöhnliche Ort wurde von den KAB-Verantwortlichen gewählt, um die Corona Schutzregeln einzuhalten.

Der Vorsitzende Johannes Looman konnte 34 KAB-Mitglieder, von derzeit 200, begrüßen, die erfreut waren, sich in einem so „großen Rahmen“ wiederzusehen. Weiterhin begrüßte der Vorsitzende insbesondere die 7 anwesenden Jubilare, die 2 anwesenden Neuaufnahmen, sowie den Präses der KAB Nikolaus Groß, Diakon em. Max Puttkammer und den Ehrenvorsitzenden der ehemaligen KAB Heilig-Geist Winfried Groll.

Nach einem 16-monatigen Lockdown, von dem auch die KAB-Aktivitäten erheblich betroffen waren, freute sich das Vorstandsteam, zu dieser wichtigen Generalversammlung einladen zu können.

Zu Beginn der Versammlung wurden Grußworte des KAB-Präses Max Puttkammer gesprochen, der u. a. der 10 verstorbenen Mitglieder aus dem Jahr 2020 und der 5 verstorbenen Mitglieder aus dem Jahr 2021 gedachte.

Da das diesjährige Sommer- und Familienfest leider wieder dem Virus zum Opfer fällt, wurden die nachfolgenden Jubilarehrungen während der Generalversammlung durchgeführt:

Für 40 jährige Mitgliedschaft Gerda und Klemens Aldering, Helma Peters, Karl-Heinz Pieper, Caro Rabeling.

Für 25 jährige Mitgliedschaft Moni und Klaus Heide.

In Abwesenheit geehrt wurden Marlis Koster für 60 Jahre und Gert Braam für 40 Jahre.

Herzliche begrüßt und in den Kreis der „KAB’ler“ offiziell aufgenommen wurden Andrea Schaffeld und Bernd Pastoors.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 14. Februar 2020 wurde einstimmig angenommen.

Bevor Johannes Looman und Winfried Groll in ihrem Jahresbericht das Jahr 2020 Revue passieren ließen, gedachte die Versammlung der Toten und den Flutopfern, die im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, durch die starken Regenmengen, ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Eine „Hutsammlung“ für die Opfer dieser verheerenden Flut erbrachte eine Summe von 207.40 €, die gemäß Vorstandsbeschluss um 400.00 € aus der Vereinskasse aufgestockt wurde. Somit können 607.40 € die Not ein wenig lindern.

Der Kassenbericht wurde durch Kassierer Thomas Steinvoort vorgetragen. Die Kassenprüfer Renate Groll und Winfried ten Brink bescheinigtem dem Kassierer eine einwandfreie und sehr gute Kassenführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Da Renate Groll ausschied, wurde Andrea Schaffeld neben Winfried ten Brink zur neuen Kassenprüferin gewählt.

In der KAB ist es üblich, dass sich der Vorstand alle 2 Jahre zur Neuwahl stellt. Da dieses Prozedere einen Wahlleiter benötigt, erklärte sich Pastor em. Ewald Brammen bereit, als Wahlleiter zu fungieren. Er bedankte sich, dass sich die KAB, trotz des langen Lockdowns, immer wieder durch

Presseberichte und Schreiben an die Mitglieder gewandt hat und so ein „Überlebenssignal“ sendete

Die Vorstandswahlen, die einstimmig erfolgten, brachten folgendes Ergebnis:

Vorsitzender: Johannes Looman (Nur noch für 2 Jahre bedingt durch einen Wohnortwechsel!)

Stellv. Vorsitzender u. Kassierer: Thomas Steinvoort

Stellv. Vorsitzender u. Bildungsreferent: Norbert van Haaren

Stellv. Bildungsreferent: Knut Herzog

Referent für Öffentlichkeitsarbeit u. Werbung u. Schriftführer: Hermann Thelemann

Stellv. Schriftführer: Max Puttkammer

Leiter Organisation: Klaus Heide

Referent für Seniorenarbeit: Winfried Groll

Beisitzer: Johannes Eimers

Beisitzer: Gerhard Gertsen

Beisitzer: Stefanie Kerst

Beisitzer: Karl-Heinz Pieper

Beisitzer: Hubert Schwerhoff

Beisitzer: Wilfried Tüshaus

Das Amt des Präses, das nicht zur Wahl stand, wird weiterhin durch Max Puttkammer ausgeübt.

Nach ihrem Jahrzehnte langen unermüdlichen Einsatz für die KAB, u. a. als Vorstandsmitglied und 32 Jahre als Vertrauensfrau, wurde Renate Groll, auf eigenen Wunsch, herzlich „in den Ruhestand“ verabschiedet.

Ebenfalls verabschiedet wurde das langjährige Vorstandsmitglied Michael Loheide, der leider an der Versammlung nicht teilnehmen konnte,

Für den diesjährigen, zweiteiligen Diözesantag, der am 18.09. und 27.11.21 in Haltern stattfindet, wurde Knut Herzog gewählt.

Da der KAB-Diözesanverband das Beitragssystem im vorigen Jahr sanktionierte und der Mitgliedsbeitrag von den Mitgliedern „Selbsteingestuft“ werden kann, sorgte aufgrund der Corona Pandemie und mangels Informationsmöglichkeiten für viel Unmut. Der Vorsitzende und der Kassierer erklärten an Hand von „12 Fragen - 12 Antworten“, die jedem Teilneher vorlagen, das neue System.

Zum Thema „Neubau eines neuen Gemeindezentrums und Reduzierung von Pfarrheimflächen“, was im vorigem Jahr für große Unruhe, insbesondere im Pfarrbezirk Heilig-Geist, sorgte, berichtete der Vorsitzende über Gespräche im Jahr 2020 mit Vertretern des Kirchenvorstandes. Vermutlich Coronabedingt ist derzeit „Ruhe eingekehrt“?

Mit dem Wunsch auf „bessere Zeiten“ wurde die Versammlung um 21.10 Uhr geschlossen.