Hüthum. Das Tierheim Pfötchenfreunde in Vielgarten hat einige Notfellchen. Betty gilt nach wie vor als das größte Sorgenkind der Tierschützer.

Das liegt unter anderem daran, dass sie die Katze ist, die schon am längsten in der Einrichtung versorgt wird. Aber nicht nur das: Betty wurde schon vorher vom Pech verfolgt.

Zwei Trauerfälle zu beklagen

Die Samtpfote befindet sich zum zweiten Mal bei den Pfötchenfreunden in Obhut, denn sie hat zwei Mal ihre Menschen durch einen Todesfall verloren. Dadurch hat Betty leider auch teilweise das Vertrauen in Menschen eingebüßt und geht weitestgehend unabhängig durchs Leben.

Mit ihren zehn Jahren ist Betty eine gemütliche ältere Dame. Wenn ihr danach ist, lässt sie sich gerne streicheln. Ansonsten ist sie jedoch eher eine Katze, die ihr eigenes Ding macht. Sie ist absolut zufrieden damit, wenn man ihr zweimal am Tag ihr Lieblingsfutter serviert und ansonsten „mitlaufen“ darf. Hier und da ein bisschen streicheln ist gut und manchmal spielt sie auch gerne.

Kontakt

Wer kann Betty für ihre restlichen Jahre ein Zuhause schenken, in dem man sie so nimmt, wie sie ist? Interessierte melden sich bitte telefonisch oder per Email (Tel. 02822/ 97 606 30, pfoetchenfreunde@outlock.de) im Tierheim.