Wegen der Absage des Adventsmarktes organisierte der Heimatverein Hüthum-Borghees kurzerhand eine kleine, bewusst nicht groß angekündigte Alternative: einen Nikolaus-Rätsel-Rundweg.

An 17 wunderbar beleuchteten Stationen quer durchs Dorf galt es weihnachtliche Rätsel zu lösen. Jeder konnte hierfür auf eigene Faust in einem Zeitraum von vier Stunden beginnen. Gestartet wurde an der Hüthumer Kirche, dann ca. 3,5 km von Station zu Station, an denen die Bewohner durch Feuerkörbe, Lichterketten, Fackeln oder Musik eine schöne Atmosphäre erzeugten. Die durchaus auch kniffligen Rätsel brachten Groß und Klein ein ums andere Mal zum Grübeln.

An der Endstation auf dem Ingenhof gab es ein kleines Dankeschön-Präsent und die Auflösung der Rätsel. Diese Corona-konforme Wanderung stellte eine willkommene Abwechslung dar und viele Hüthumer genossen den Gang entlang der schön geschmückten Häuser.