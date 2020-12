Der Verschönerungsverein Elten setzt sich für Kindergarten ein Elten ein. Stellvertretend für den Verschönerungsverein Elten 1897 hat Yvonne van Dillen, zur Freude der Leiterinnen Roswitha Wittenhorst und Vanessa Jansen, einen Fahrradständer an den Kindergarten Rappelkiste übergeben.

Der alte Ständer war in die Jahre gekommen und so entschloss sich der Verein, mit Unterstützung der Fahrradecke am Großen Löwen, der Elterninitiative unter die Arme zu greifen. „Als Verschönerungsverein ist uns wichtig auch in Corona-Zeiten aktiv zu bleiben“, sagte das Vorstandsmitglied.

Der Verschönerungsverein Elten 1897 e.V. gehört zu den ältesten aktiven Vereinen des Silberdorfes und setzt sich mit seinen rund 300 Mitgliedern aktiv für die Gestaltung und Erhaltung des Dorfes ein.

„Für das kommende Jahr hat der Vorstand wieder einige Aktionen geplant um den Verein wieder mehr in das Bewusstsein der Eltenerinnen und Eltener zu bringen – wir hoffen, dass dies möglich sein wird“, kommentierte Christopher Papendorf, Kassierer des Vereins.

„Ziel ist es, im nächsten Jahr wieder zusammen mit dem Kneipp Verein den Radwandertag zu organisieren, den innerörtlichen Vorgarten-, Blumenschmuck- und Fassadengestaltungswettbewerb durchzuführen und auch wieder ein „EltenCleanUp“ auf die Beine zu stellen“, so Carsten Schmitz, stellvertretender Vorsitzender.