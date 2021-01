Sternsinger ziehen diesmal nicht von Haus zu Haus Emmerich. Die Aktion Dreikönigssingen kann in dieser Weihnachtszeit nicht wie gewohnt stattfinden. Die Seelsorgeeinheit ist jedoch überzeugt davon, dass den Menschen gerade in dieser Zeit der weihnachtliche Segen gilt und viele ihn auch im häuslichen Umfeld empfangen möchten. Auch weiß man, dass viele Krisen weltweit sich in diesem Jahr eher verschärft haben und viele Kinder – auch in der Ukraine – besonders darunter leiden.

Gesegnet zu sein in Emmerich, Dornick, Praest und Vrasselt und mit der Spende zu helfen, ist aktuell so geplant:

Emmerich: Am Mittwoch 6. Januar, Erscheinung des Herrn, findet um 9 Uhr eine Festmesse in der St. Aldegundis-Kirche statt. Im Anschluss daran startet die Sternsingeraktion auf dem Aldegundiskirchplatz.

In Emmerich findet vom 6. bis 10. Januar in der St. Aldegundis-Kirche und in der Heilig-Geist-Kirche das Angebot „Sternsinger to go“ statt. Jede und jeder ist eingeladen, tagsüber in diese Kirchen zu kommen, sich an einem kurzen Video mit diesjährigen Emmericher Sternsingern zu erfreuen. Segensstreifen und kleine Sternsinger-Päckchen liegen zur Mitnahme bereit. Man auch ruhig einen Segensstreifen für seine Nachbarn mitnehmen. Eine Spende kann im Pfarrhaus in den Briefkasten geworfen werden oder überwiesen werden mit dem Stichwort „Sternsinger“ an: Kirchengemeinde St. Christophorus, IBAN DE86 3245 0000 0000 2600 26. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt. Als Kooperationspartner konnte die Mobile Pflege der Caritas gewonnen werden: auch hierüber wird der Segen 20+C+M+B+21 zum Teil verteilt werden. Je nach Möglichkeit werden die Altersheime und ihre Bewohner und Mitarbeiter sowie das Krankenhaus mit Patienten und Mitarbeitern infektionssicher besucht.

Dornick: In Dornick findet am Samstag, 9. Januar, um 11 Uhr ein Wortgottesdienst zu Dreikönige statt. Darin werden die Segensstreifen gesegnet. Anschließend bringen „Segenskuriere“ diese kontaktfrei (Briefkasten) in die Haushalte des Dorfes. Eine Unterstützung der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder kann per Überweisung mit dem Stichwort „Sternsinger Dornick“ erfolgen: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

Praest: In Praest findet am Samstag, 9. Januar, um 10 Uhr ein Wortgottesdienst zu Dreikönige statt. Darin werden die Segensstreifen gesegnet. Anschließend bringen die Sternsinger diese kontaktfrei (Briefkasten) in die Haushalte des Dorfes. Auf jeden Fall werden diese auch in der Kirche zum Selbstabholen bereit liegen. Spenden können gerne im Pfarrbüro in den Briefkasten eingeworfen oder überwiesen werden mit dem Stichwort „Sternsinger Praest“ an: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

Vrasselt: In Vrasselt wird die Sternsingeraktion am Samstag, 9.Januar, stattfinden. Um 9.30 Uhr findet ein Wortgottesdienst in der Kirche statt. In diesem Rahmen werden die Segenszettel und alle, die sie zuhause aufhängen, gesegnet. Im Anschluss daran wird der Film der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks gezeigt: Willi wills wissen. Die Kirche ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet für alle, die eine Spende abgeben und einen Segenszettel möchten. In dieser Zeit werden einige kleine Aktionen stattfinden. Die Segenszettel für jeden Haushalt und kleine Überraschungen für Kinder liegen zum Mitnehmen bereit. Spenden sind auch per Überweisung möglich unter dem Stichwort „Sternsinger Vrasselt“ auf: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

Die Krippenlandschaften in allen Kirchen werden zum 6. Januar mit den drei anbetenden Weisen aus dem Morgenland gestaltet. Auch hier lohnt sich ein Besuch.