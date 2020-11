Auch in diesen schwierigen Zeiten werden am 9. November 2020 (Montag) ab 17.15 Uhr in der Emmericher Innenstadt die Stolpersteine leuchten und zu einem Rundgang einladen. Im Verlauf der Steinstraße, Fischerort, Kaßstraße, Hühnerstraße, Agnetenstraße und Am Brink werden Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gesamtschule und des Förderzentrums Grunewald jeweils zu zweit bei den Stolpersteinen vor den ehemaligen Wohnungen der jüdischen Familien Kerzen entzünden.

Alle Besucher werden gebeten, sich nur zu zweit mit Mund-Nasen-Schutz bei den Stolpersteinen aufzuhalten und Menschenansammlungen dringend zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, muss die vorgesehene kleine Feierstunde, die nach Entzünden der Kerzen im PAN vorgesehen war, abgesagt werden.

Bürgeraktion Pro Kultur

Die Bürgeraktion Pro Kultur erinnert mit dieser Aktion an die Gräueltaten des Nazi-Regimes in der Reichspogromnacht im Jahre 1938 gegen die Juden in ganz Deutschland. „Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Antisemitismus und Rassismus, geht in jüdischen Gemeinden wieder die Angst um“, so die Vorsitzende Irene Möllenbeck. Daher hält Pro Kultur gerade jetzt, in Zeiten großer Verunsicherung, Zeichen der Erinnerung für besonders wichtig. Nicht zuletzt haben absurde Auftritte von selbsternannten Verschwörungstheoretikern bei Protesten gegen die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land nochmals befeuert und sichtbar gemacht. Menschen die andere Religionsgruppen sowie Andersdenkende diffamieren und ausgrenzen, ob in politischen Reden, am Arbeitsplatz oder in den sozialen Medien, dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft finden. Daher ermutigen wir jeden nach seinen Möglichkeiten, diesen Parolen entschlossen entgegenzutreten."