Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des OV Emmerich waren in den vergangenen Monaten auch in den Hochwassergebieten im Rhein-Sieg Kreis im Einsatz.

Neben der Unterstützung der Fachgruppen konnten die Einsatzkräfte aus Emmerich logistische Aufgaben übernehmen und die Mannschaften in den Einsatzgebieten versorgen. Eine echte Herausforderung waren für jeden die Einsätze für die Bergung im Einsatzgebiet. Ohne den schnellen und effektiven Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes hätte die Wiederversorgung für viele Menschen in der betroffenen Region nicht so zeitnah erfolgen können.

"Wir freuen uns, dass wir dem THW in Emmerich helfen können, schnell einsatzbereit zu sein" - so Holger Zitter, Vorstandsmitglied der Volksbank Emmerich-Rees. Man pflege "einen engen Kontakt zum Zugführer und den Helferinnen und Helfern des THW und wir freuen uns, dass wir ihre Arbeit mit unserer Spende würdigen können".

Mit der Spende der Volksbank Emmerich-Rees über 2.750,00 Euro wurde für jeden der über 50 ehrenamtlichen Helfer ein spezieller Einsatzrucksack angeschafft. Dieser wird mit dem Notwendigsten gepackt und ausgestattet und steht im Einsatzfall griffbereit zur Verfügung. Hierfür hat die Bank zusätzlich Volksbank-Powerbanks für die nötige Stromversorgung der Handys angeschafft.

"Damit wird unsere Arbeit erleichtert, da wir im Notfall schnell einsatzbereit sein und wir nicht überlegen müssen, was für die ersten Tage im Einsatzgebiet eingepackt werden muss", so Frank te Kempel. "Wir bedanken uns bei der Volksbank für die Spende und freuen uns auch in Zukunft auf die gute Zusammenarbeit vor Ort!"