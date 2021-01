Um der gestiegenen Kundenzahl Rechnung zu tragen und auch um unter Corona-Bedingungen die Kunden optimal und sicher bedienen zu können, wurde die Stern-Apotheke auf der Speelberger Straße umfangreich umgebaut. Ab sofort können Kunden mit dem nötigen Sicherheitsabstand an sechs Arbeitsplätzen gleichzeitig bedient werden. Eine spezieller Luftreiniger entfernt über einen Filter auch kleinste Viren, zusätzlich wird die Luft durch UVC-Licht entkeimt. „Ein überdurchschnittlich großes Warenlager sorgt zudem für eine sehr hohe Lieferfähigkeit vor Ort“, erklärt der Inhaber Carsten Moser.

Um die Sicherheit der Patienten noch weiter zu erhöhen wurde auch der Lieferdienst weiter ausgebaut. Ganztägig werden Rezepte jetzt direkt beim Arzt abgeholt und anschließend an die Kunden, durch Personal in spezieller Schutzausrüstung ausgeliefert, so dass sich die Anzahl der Kontakte weiter beschränken lässt.