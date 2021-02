Im Emmericher Containerhafen arbeiten von nun an ein neuer Reachstacker, also ein Containerstapler, und eine neue Terminal-Zugmaschine. Die beiden Maschinen ersetzen zwei Geräte, die bereits seit über zehn Jahren auf dem Containerterminal in Emmerich im Einsatz waren. Insgesamt sind vier dieser Flurförderfahrzeuge im Betrieb.

Michael Mies, Geschäftsführer der Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH und Udo Jessner, Geschäftsführer der Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH betonten, dass der Ersatz dringend notwendig geworden war: „Durch das gestiegene Containeraufkommen sind die beiden Maschinen ziemlich in die Jahre gekommen. Die alten Maschinen waren seit ihrer Anschaffung beinahe rund um die Uhr im Einsatz.“

In den zurückliegenden Jahren konnte der Containerterminal im Emmericher Hafen mehrfach Umschlagsrekorde verzeichnen. „Mit den neuen Maschinen sind wir nun bestens für das weitere Containerwachstum gerüstet“, freut sich Michael Mies.

Fördermittel vom Bund



Der neue Reachstacker verfügt über eine Tragfähigkeit von maximal 42 Tonnen und kann sowohl 20- als auch 40-Fuß-Container umschlagen. Er ist mit einem zertifizierten Wiegesystem ausgestattet, das für Wiegegenauigkeit der Container mit einer Anzeige direkt im Fahrzeug sorgt. Der Reachstacker sowie die Terminal-Zugmaschine verfügen über neueste Dieselmotoren mit AdBlue-Einspritzung und reduzieren somit den Ausstoß von CO2-Emissionen.

Um mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, fördert der Bund seit 1998 den Neu- und Ausbau von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener Unternehmen. Beide Maschinen wurden als Ersatzinvestitionen im Rahmen des Förderprogrammes des kombinierten Verkehrs von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt bezuschusst. Die Anschaffungskosten für die beiden Maschinen belaufen sich auf insgesamt rund 600.000 Euro.