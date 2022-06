Am Dienstagmittag, 28. Juni fuhren eine 32-jährige Hagenerin und ein 57-jähriger Hagener mit ihren Fahrzeugen auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Ennepetal.



Als der 57-Jährigen mit seinem VW Fox verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte die 32-Jährige das zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 32-jährige als auch der 57-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.