Eine unangenehme Entdeckung machten heute Morgen die städtischen Tierpfleger Rita Hein und Sebastian Quadflieg im Hülsenbecker Tal.

Aus den Vogelvolieren wurden heute Nacht ein Graupapagei, eine Venezuela-Amazone und eine Grünwangenamazone gestohlen. „Gestern Abend habe ich noch um 21 Uhr nach den Tieren

gesehen, da war alles in Ordnung“, berichtet Rita Hein. Die dreisten Diebe waren scheinbar gut ausgerüstet. Sie knackten zunächst ein Vorhängeschloss zum Vorraum der Voliere und

entfernen anschließend den Maschendraht am eigentlichen Zugang. Abdrücke im Bodensand lassen darauf schließen, dass die Diebe Boxen mitgebracht haben, um die Tiere transportieren

zu können.

Noch am heutigen Morgen war die Kriminalpolizei vor Ort um den Diebstahl aufzunehmen, Strafanzeige wurde erstattet. Graupapageien werden mit bis zu 3.000 Euro gehandelt, eine

Venezuela-Amazone kann bis zu 750 Euro kosten. Grünwangenamazonen dürfen nicht gehandelt werden, sie stehen auf der Roten Liste der UCN für besonders gefährdete Tierarten. Besonders tragisch, Graupapagei Charly, der als einziger einen Namen trägt, schwächelt derzeit und sollte deshalb heute dem Tierarzt vorgestellt werden. Jetzt steht zu befürchten, dass ihm die

nötige tierärztliche Hilfe nicht zukommt. „Mir fehlen die Worte, dass es so gewissenlose Menschen gibt“, urteilt Bürgermeisterin Imke Heymann über den Diebstahl der beliebten Tiere.