In der Nacht von Samstag, 2. Januar, auf Sonntag, 3. Januar, brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Julius-Dorr-Straße in Ennepetal ein.

Sie entwendeten daraus zwei Bohrmaschinen der Marke Bosch und Makita, eine Fräsmaschine und ein Werkzeugkoffer mit diversem Werkzeug. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.