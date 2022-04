Am Montagabend, 11. April, gegen 21.50 Uhr versuchten unbekannte Täter, sich in ein Einfamilienhaus in der Julius-Bangert-Straße Zutritt zu verschaffen.

Als sie im Begriff waren, ein Fenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln, wurde die Alarmanlage des Hauses ausgelöst. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Nachbar bemerkte das akustische Signal des Alarms unmittelbar und rief die Polizei. Diese konnte im Nachgang Hebelmarken feststellen. Dank des Alarmsystems blieb es somit bei einem Einbruchsversuch. Hinweise zu den Tätern liegen momentan nicht vor.