Am Montag, 4. Januar 2021 kam es zu einem einsatzreichen Tag bei der Feuerwehr Ennepetal.

Am Montag, den 04.01.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um

7.12 Uhr zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst in die Büttenberger

Straße alarmiert. Im Einsatz waren 6 Einsatzkräfte der Hauptwache mit einem

Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug sowie dem Einsatzleitwagen.

Der Einsatz endete um 7.59 Uhr.

Um 12.57 Uhr wurden die Hauptamtlichen Kräfte sowie der Löschzug

Milspe/Altenvoerde zu einem Brandmeldealarm in die Wilhelmshöher Straße

alarmiert. Die dortige Brandmeldeanlage hatte wegen Wartungsarbeiten ausgelöst.

Die 9 Einsatzkräfte der Hauptwache, die mit einem Einsatzleitwagen ,einem

Hilfeleistungslöschfahrzeug ,einem Tanklöschfahrzeug sowie einer Drehleiter

ausgerückt waren, mussten nicht mehr tätig werden. Der Löschzug Milspe

/Altenvoerde musste ebenfalls nicht mehr tätig werden. Dieser Einsatz endete um

13.11 Uhr.

Um 14.13 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zum Schwarzen Weg zu einem

Garagenbrand alarmiert. Aus unbekannten Gründen kam es in einer Doppelgarage zu

einem Brand, der durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht wurde. Die Garage

wurde anschließend Stromlos geschaltet und mit einer Wärmebildkamera überprüft

. Bei dem Versuch einen PKW aus der Garage zu setzen, zog sich der Eigentümer

eine Rauchgasvergiftung zu, worauf dieser durch den anwesenden Rettungsdienst

behandelt werden musste. Im Einsatz waren die Hauptamtlichen Kräfte ,der

Löschzug Milspe /Altenvoerde sowie die Löschgruppe Külchen, mit insgesamt 8

Fahrzeugen sowie 25 Einsatzkräften, dessen Einsatz um 14:50 endete.

Weiter ging es für die Hauptamtlichen Kräfte um 15.36 Uhr zu einer

Kraftstoffspur zum Rottenberg. Die 2 Einsatzkräfte ,die mit einem Gerätewagen

Gefahrgut ausgerückt waren, neutralisierten die Kraftstoffspur und beendeten den

Einsatz um 16.03 Uhr.

Eine weitere Kraftstoffspur wurde der Feuerwehr Ennepetal um 16:16 Uhr gemeldet.

Diesmal rückte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften in die

Eichenstraße aus, wo ebenfalls eine Kraftstoffspur neutralisiert wurde. Dieser

Einsatz endete um 16.47 Uhr.

Zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst wurden die Hauptamtlichen Kräfte um

18.53 Uhr in die Hangstraße alarmiert. Dort musste aufgrund der Enge des

Treppenraumes ein Patient schonend zu dem anwesenden Rettungswagen transportiert

werden. Dieser Einsatz endete um 19.30 Uhr