Am Donnerstag, 31. Dezember, wurde die Feuerwehr Ennepetal um6.47 Uhr zur Schemmstraße in Ennepetal gerufen, da es dort in einer Wohnung im Erdgeschoss

war es aus unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen war.

Eine Person befand sichnoch in der verrauchten Wohnung. Eine Weitere hatte das Gebäude bereits

verlassen.

Die Feuerwehr führte mit einem Trupp unter Atemschutz eine Menschenrettung durchund löschte den Brand. Das Gebäude wurde durch Einsatzkräfte mit Atemschutz

kontrolliert. Parallel wurde die das Gebäude per Drehleiter auch von außen kontrolliert. Im weiteren Verlauf wurde die betreffende Wohnung

überdruckbelüftet.

Zwei Menschen wurden rettungsdienstlich versorgt. Die Polizeiübernimmt die Brandursachenermittlung.