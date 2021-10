Die Vermisste Vivien K. ist seit dem 20. Oktober aus einem Mädchenwohnheim in Ennepetal abgängig. Zuletzt wurde sie in Wuppertal-Oberbarmen gegen 15 Uhr in einer Eisdiele gesehen.

Weitere Aufenthaltsorte in Richtung Hagen und Kreis Unna sind gegeben. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die Vermisste führt ein ausgeschaltetes Mobiltelefon und ein ÖPNV-Ticket mit sich.

Wer hat die Vermisste Vivien K. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Das Fahndungsbild zeigt die aktuelle Oberbekleidung.

Informationen zur Person



Vermisst seit 20. Oktober 2021

Familienname: K.

Vorname: Vivien

Beschreibung der Person



Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: dunkelblond

Augenfarbe: blaugrau

Figur: schlank

Größe: 180 cm

Bekleidung:

blau/weiß karierte "Holzfäller"-Jacke, darunter einen blauen Pulli mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Schuhe, vermtl. Sneaker

Körperliche Merkmale / Besonderheiten:

dunkelblonde/braune Haar, vorne zu einem Pony geschnitten, an den Seiten kurz, natürliche Fingernägel, leichte Akne

Hinweise bitte unter der Tel. 02336/9166-0 melden.