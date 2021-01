In der Zeit von Mittwoch, 30. Dezember, 16 Uhr, bis Silvester, 31. Dezember, 13.20 Uhr stiegen unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster im Obergeschoss einer Firma im Mühlenfeld in Ennepetal ein.

Hier gelangten der oder die Täter unter anderem auch in die Produktionsräume und entwendeten hier Werkzeuge, bevor sie unerkannt entkamen.