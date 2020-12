Am Dienstagmorgen (29. Dezember), gegen 0.10 Uhr, wurde ein 54- jähriger Anwohner der Fuhrstraße in Ennepetal durch Klingeln an der Haustür geweckt. Er ignorierte das Klingeln und hörte kurz darauf einen lauten Knall aus dem Flur des Mehrfamilienhauses. Als er nachschaute sah er, dass der Außenbriefkasten augenscheinlich durch einen Feuerwerkskörper gesprengt und beschädigt wurde. Hinweise auf die Täter gab es nicht.