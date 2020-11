Adventsmarkt in Ennepetal muss abgesagt werden

Besonders schwer, hat es sich My City Ennepetal e.V. in diesem Jahr mit dem Adventsmarkt auf dem Marktplatz in Ennepetal gemacht.

Lange Zeit wurde versucht Konzepte zu erstellen, um den Adventsmarkt doch noch durchführen zu können.

Dies hätte einen enormen Mahraufwand und Kosten verursacht und gleichzeitig weniger Besucher ermöglicht.

Nach der neuen Coronaschutzverordnung hat nunmehr der Vorstand von My City auch wegen der fortgeschrittenen Zeit, ein Schlussstrich ziehen müssen:

Der Adventmarkt wird Abgesagt !

"Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre ein besonders bedauerlicher Entschluss", so Barbara Mittag (Vorsitzende) und Innenstadtmanager Olaf Dau einmütig.

"Es tut besonders weh, nun auch diese Veranstaltung nach der Oldtimermeile und Ennepetal leuchtet, absagen zu müssen", so Olaf Dau

Ein Lichtblick bleibt für das nächste Jahr, dann will man natürlich wieder starten, auch mit einer geplanten vergrößerten Weihnachtsbeleuchtung in der Voerder Straße.