ENNEPETAL. Der Kindertreff Ennepetal startet zusammen mit dem Kunstpädagogen Martin Domagala das Projekt „DIY- Graffiti-Homeschooling“.Durch das Projekt „Kulture-Care-Paket“, unterstützt durch den Kulturrucksack NRW, konnte in Zusammenarbeit mit Martin Domagla ein Paket bestehend aus Stiften, Leinwand und einer ausführlichen Anleitung zur Gestaltung eines Graffitis erstellt werden.

Kunstpädagoge Martin Domagala zeichnet und sprüht schon seit seiner Kindheit und arbeitet seit vielen Jahren zusammen mit Schulen, Jugendämtern, Trägern, Kinder- und Jugendtreffs sowie weiteren Künstlern zusammen. In der Stadt Ennepetal hat er auch schon seine Spuren hinterlassen und zuletzt im letzten Sommer die Unterführung am Bahnhof mit Ennepetaler verschönert.

Weitere Projekte mussten dieses Jahr leider ausfallen, jedoch ermöglicht jetzt das Projekt „Kulture-Care-Paket“ allen interessierten Kindern und Jugendlichen die Kunst des Graffitis auszuprobieren und ein eigenes Kunstwerk zu gestalten.

Wer Interesse an diesem „Kulture-Care-Paket“ hat, der kann sich gerne melden. Zu einem vereinbarten Abholtermin kann an der Eingangstür des Kindertreffs Milspe unter Einhaltung des Mindestabstands und dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes das Paket abgeholt werden.

Termine zur Abholung können per WhatsApp 0151/68423376, Tel. 02333/979356 (Mo.-Fr. 17 bis 19 Uhr) oder per Mail (jgontermann@ennepetal.de) vereinbart werden. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Wer sein Kunstwerk hinterher einreicht, kann an einer attraktiven Verlosung teilnehmen.