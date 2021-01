Ein kleiner Beitrag zum Gedenktag an den Holocaust.. Da es diese zwei Steine vor der Haustür gibt was bedeutet das diese Menschen hier einst gewohnt.. wollte ich es hier schreiben. Ich komme nicht gebürtig aus Ennepetal und hab mich nicht wirklich mit der Geschichte befasst von Ennepetal.. Aber hier geht es um ein Thema das uns ja alle betrifft.. Es ist entsetzlich was damals passiert. Wir sollten daraus lernen und Frieden halten.!!!