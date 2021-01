Sorry Leute ist das wirklich das was wir unseren Kindern vormachen... Ist es wirklich nötig... Die Natur kommt schon damit glar soll sich nicht so anstellen...Tiere sollen halt aufpassen... Sind wir wirklich so gleichgültig... Ach ja gemacht als ich im Wald mit Hund und nein ich hab sie nicht hin gehängt.