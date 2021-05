Schon einen ganzen Monat ist sie weg – Kitty, die Katze der Familie Leithold aus Ennepetal. Am 30. April entlief die dreifarbige Glückskatze aus dem Heim von Andrea, Helmut und Tochter Linda, die im Bereich Hülsenbecker Tal wohnen. Andrea Leithold bittet nicht nur darum, sich zu melden, wenn man Kitty gesehen hat, sondern richtet auch einen allgemeinen Appell an die Bürger.



Von Vera Demuth

"Sie wird sehr vermisst", sagt Andrea Leithold über ihre einjährige Katze, die zu einem Mitglied der Ennepetaler Familie geworden ist. Wenn eine Katze wie Kitty dann verschwindet, ist das sehr schmerzlich für die Besitzer. Obwohl die Familie Suchzettel und Plakate in der Nachbarschaft aufgehängt hat und einen Finderlohn anbietet, fehlt bislang jede Spur von der Katze, die beim Haustierzentralregister Tasso registriert ist.

Gerade im Frühling seien die Düfte draußen für Hauskatzen besonders verlockend und förderten ihren Bewegungsdrang. Neugierige Katzen schnüffelten dann "gern in Schuppen, Kellern, Schächten oder Garagen. Da kann es natürlich sein, dass so Katzen mal mehrere Wochen verschwinden", erklärt Andrea Leithold. Das Umherstreunen könne jedoch mit Gefahren verbunden sein.

Katzen nicht mitnehmen

Darüber hinaus sei es keine Seltenheit, dass jemand eine solche Katze einfach aufnehme, weiß die Ennepetaler Katzenbesitzerin. Für die eigentlichen Besitzer einer Katze sei dies jedoch mit sehr vielen Emotionen verbunden, wenn das geliebte Haustier plötzlich nicht wieder auftauche. Deshalb appelliert Andrea Leithold an alle Bürger, Katzen, die zurzeit draußen vielleicht den Frühlingsdüften hinterherjagen, nicht zu sich zu nehmen. "Es hängt oft eine Familie dahinter", betont sie, da sie zurzeit selbst erlebt, wie schwer zu ertragen es ist, wenn die Familienkatze verschwindet. "Das Ungewisse ist so schrecklich."

Auch die Polizei in Ennepetal hat Familie Leithold über das Verschwinden von Kitty informiert. Wer die dreifarbige Katze sieht, den bittet die Familie, sich unter Tel. 02333/91664000 an die Polizei, an Tasso unter Tel. 06190/937300 oder direkt an Familie Leithold unter Tel. 0173/8764188 zu wenden.