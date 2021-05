Die Abteilung Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ennepetal hat die Corona-Zeit genutzt und die vorhandenen Gesellschaftsspiele der Spieleria nicht nur neu-, sondern auch aussortiert. Die gut erhaltenen aussortierten Spiele werden anlässlich des Weltspieltages am Freitag, 28. Mai, von 14 bis 20 Uhr in den Räumen der Spieleria (Mehrgenerationenhaus, Gasstraße 10) zu kleinen Preisen verkauft.

Wer Spiele kaufen möchte, muss sich vorab einen Zeitfenster von 20 Minuten über www.unser-ferienprogramm.de/ennepetal buchen.

Heft mit Bewegungsspielen

Zum Weltspieltag, der dieses Jahr unter dem Motto „Lasst uns (was) bewegen“ steht, hat die Abteilung Kinder- und Jugendarbeit außerdem ein Heft mit Bewegungsspielen erstellt. Es kann ab dem Weltspieltag auf der Website der Stadt Ennepetal herunterladen werden. Wer es in gedruckter Form benötigt, kann das Heft bei Sabrina Kisker unter Tel. 02333/979175 oder per E-Mail an skisker@ennepetal.de anfordern. Für weitere Informationen oder bei Fragen kann man sich dort ebenfalls melden.

Die aktuellen Spiele der Spieleria sind nun nach Alter sortiert. Die Preisträger der Spiele und Kinderspiele des Jahres finden Besucher jetzt übersichtlich beieinander. Wer lieber Karten oder Würfelspiele spielt, der kann sich die Spiele in Boxen nach Alter sortiert anschauen.

Wiedereröffnung geplant

Die Spieleria im Mehrgenerationenhaus wird voraussichtlich wieder ab dem 1. Juni dienstags von 16 bis 19 Uhr für die Ausleihe von Spielen geöffnet sein.