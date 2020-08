Der Busbahnhof in Milspe sowie die Haltestelle in Ennepetal-Voerde wurden durch die VER und Bogestra mit der Dynamischen Fahrgastinformation (DFI) ausgestattet.



Mit Hilfe der DFI erhalten Fahrgäste visuelle und akustische Informationen über die an den Haltestellen eingesetzten Linien sowie die Abfahrtzeiten. Die Fahrzeiten erscheinen in Echtzeit statt wie bisher auf Basis der Fahrplandaten. Über Umleitungen, Betriebsstörungen und sonstige Ereignisse wird ebenfalls informiert.

Eine Besonderheit der neuen Anlage ist ihre Vorlesefunktion. Sie ermöglicht auch Blinden oder Kunden mit Seh- oder Leseschwäche, Informationen abzurufen.

Zwei Masten beschädigt

Zwei Masten sind jedoch bereits beschädigt, worüber sich Bürgermeisterin Imke Heymann sehr verärgert zeigt, denn der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. „Es ist sehr traurig, dass (...) das dann direkt kaputt gemacht wird."