Großes Ereignis für den Stadtteil Hasperbach: Jetzt betraten 40 Kinder zum ersten Mal die funkelnagelneue Kindertagesstäte Hasperbach, die auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule entstanden ist. Der neueste Kindergarten der Stadt Ennepetal trägt den Namen „Bullerbü“ nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren.

Dort wurden Sie von Kita-Leiterin Meike Wiebusch und ihrer Stellvertreterin Anke Storchmann begrüßt. Bürgermeisterin Imke Heymann, Jugendamtsleiterin Dagmar Ante und Markus Ihmels, Abteilungsleiter Kindertagesbetreuung der Stadt Ennepetal, ließen es sich nicht nehmen, bei der Begrüßung dabei zu sein.

Der Neubau der Kindertagesstätte war notwendig geworden, weil der bisherige Kindergarten zu klein geworden war und auch nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach. Ab dem Sommer werden am neuen Standort 75 Kinder in drei Ü3-Gruppen und einer U3-Gruppe betreut.

Insgesamt hat die Stadt Ennepetal rund 2,2 Millionen Euro in den Neubau investiert. Dazu kommen 220.000 Euro für die Einrichtung. Das Land Nordrhein-Westfalen förderte die neue Kindertageseinrichtung mit 1,45 Millionen Euro.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir nun auch im Stadtteil Hasperbach eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Kindertagestätte geschaffen haben“, so Heymann, die bedauerte, dass wegen der Corona-Pandemie die Eröffnung nicht mit einem großen Fest stattfinden konnte. Das soll aber nachgeholt werden, sobald die Corona-Situation es zulässt.