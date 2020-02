Der Kampfkunstverein Torakai in Ennepetal bietet vom 11. Februar bis zum 31. März einen Schnupperkurs für alle Interessierten am Karate ab 14 Jahren an.

Karate ist eine traditionelle, waffenlose Kampfkunst, welche seit Jahrhunderten in Japan zur Selbstverteidigung praktiziert wird. Darüber hinaus ist der Sport erwiesenermaßen förderlich für die körperliche und geistige Gesundheit der Trainierenden.

Der Schnupperkurs wird vom Ehepaar Jürgen (5. Dan Karate) und Sandra Porsch (2. Dan Karate) geleitet. Beide sind seit vielen Jahren als lizensierte Trainer in allen Altersgruppen tätig und werden den Teilnehmern die Grundlagen der Kampfkunst in Kihon (Grundübungen), Kata (traditionelle Formen) und Selbstverteidigung vermitteln.

Der Kurs findet wöchentlich dienstags von 19.15 Uhr – 20.30 Uhr in der Gymnastikhalle des TG Voerde, Loher Straße 146 in Ennepetal statt. Als Bekleidung wird bequeme Sportbekleidung empfohlen.

Die Kursgebühren betragen 40€ und werden bei Beginn einer Vereinsmitgliedschaft mit den Mitgliedsbeiträgen verrechnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.torakai.de, der Torakai Facebookseite und auf Nachfrage an email@torakai.de