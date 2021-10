Das schönste weibliche Wesen der Welt in 2021 hat vier Pfoten und ist eine Collie-Dame. Sie heißt Molly und war im Tschechischen Brünn die schönste unter ca. 100 Bewerbern auf den Welttitel.

Gemeinsam mit ihrer Züchterin Karla Schubert maschierten sie über den Laufsteg und begeisterten die Preisrichter.

In der Zwischenzeit kümmerte sich Karlas Ehemann Steffen um die anderen Collies, die auch mitgereist waren. Er war natürlich sehr positiv überrascht von dem Sieg und freute sich wie Bolle über den Gewinn des Welttitels.

Die Familie Karla und Steffe Schubert züchten seit 17 Jahren Collies und siehe da, der Erfolg gibt ihnen recht.

Denn wer kann schon von sich behaupten, bei mir zu Hause wohnt das schönste weibliche Wesen der Welt.

Da sieht man, man muss nicht immer in Zentren wohnen, nein, Schönheit gibt es auch auf dem Land. So wurde Oberbauer Nabel der Welt und wenn es nur der Hundewelt war.

So kann man nur sagen herzlichen Glückwunsch und macht weiter so.