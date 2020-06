Eine schöne Idee hatte der 1. Vorsitzende des Altenvoerder Schützenvereins: am 20. Juni - dem Tag, an dem der Verein eigentlich sein jährliches tradionelles Schützenfest gefeiert hätte - trafen sich der 1. Vorsitzende Thorsten Berger, das amtierende Königspaar Christoph Nieselt und Jaqueline Schulz sowie der 1. Jugendleiter Daniel Döring in Funktion des Fahnenträgers am Vereinsheim, um ein kurzes Video zu drehen, das anschließend via WhatsApp an alle Mitglieder des Vereins verschickt wurde. Hierin ist zu sehen, wie Thorsten Berger seine Vereinsmitglieder kurz zum diesjährigen Schützenfest begrüßt. Anschließend trafen Fahnenträger und Königspaar unter Marschmusik ein und gemeinsam eröffnete man - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln - mit einem dreifachen Horrido das erste virtuelle Schützenfest des Vereins. Eine schöne Idee in einer Zeit, in der sich die Mitglieder ein normales Vereinsleben und gemeinsames Wiedersehen wünschen.