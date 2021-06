Die neueste Schülerfirma des Reichenbach-Gymnasiums stellte sich jetzt Bürgermeisterin Imke Heymann virtuell vor. „create ‘ur case“ heißt die Junior-Firma der Jungunternehmer, die individuell gestaltete Smartphone-Hüllen anbieten. Dabei ist jedes Motiv möglich, und die Hülle wird für das gewünschte Smartphone-Modell mittels 3D-Drucker produziert. Traditionell zeichnet das Stadtoberhaupt in jedem Jahr den ersten Anteilsschein des Junior-Unternehmens.

Das Projekt begann 1994, als das Institut der deutschen Wirtschaft das Programm ins Leben rief. Junior versteht sich als Partner der Schulen in der Absicht, das Thema Wirtschaft zu einer spannenden Entdeckung für die Teilnehmer werden zu lassen. Von einem praxisnahen Unterricht und der gewachsenen Kooperation mit den Pädagogen profitieren letztendlich die Schüler. Das Motto „learning by doing“ in Sachen Existenzgründung stand damals wie heute bei Junior im Mittelpunkt. Junge Firmengründer führen ein Unternehmen, mit dem sie sich ein Schuljahr lang bewähren müssen.

„create ‘ur case“ besteht aus neun Mitarbeitern, die sich auf die Abteilungen Marketing, Verwaltung, Produktion und Finanzen aufteilen. Vorstandsvorsitzender ist Moritz Wehr, Denusha Paiva und Viktoria Schwebel sind für die Verwaltung zuständig, das Marketing liegt in den Händen von Lucas Zellmann und Tobias Liebholdt, die Finanzen haben Marcel Kupper und Finn Schröder übernommen und die Produktion verantworten Marc Nickholz und Jan Bühren. Begleitet wird das Projekt von Lehrer Christian Falkowski.

Hoffen aus positives Ergebnis

Natürlich macht es die Corona-Pandemie den Jungunternehmern nicht leicht, ihr Produkt an den Mann zu bringen, aber das „create ‘ur case“-Team ist zuversichtlich, am Ende der Laufzeit des Projekts den Anteilseignern ein positives Ergebnis präsentieren zu können.

Wer Interesse an einer Handy-Hülle hat, kann sich auf der Internetseite des Unternehmens https://create-ur-case.webnode.com und auf der firmeneigenen Facebookseite oder auf dem Instagram-Kanal informieren.