Sie wissen nicht, wie Sie Lightroom kostenlos nutzen können, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen?

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Lightroom kostenlos erhalten können, finden Sie verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Ich werde Ihnen zwei legale Möglichkeiten zum kostenlosen Herunterladen von Lightroom im Jahr 2020 sowie Gefahren erläutern, die Ihnen oder Ihrem PC bei der Verwendung von Torrent-Ressourcen schaden können.

Weg: Lightroom Kostenlose Testversion

Eine der beliebtesten und effektivsten Möglichkeiten, Lightroom kostenlos zu erhalten, ist die Verwendung der Testversion, mit der Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen und Merkmale, einschließlich Creative Cloud erhalten. Wenn Sie sich für eine Testversion entscheiden, erhalten Sie außerdem Adobe Photoshop, was ein großes Plus darstellt.

Das Interessanteste ist, dass Lightroom als einer der leistungsstärksten Bildbearbeitungsprogramme für die professionelle Farbkorrektur gilt. Es ist jedoch nicht so schwer zu beherrschen wie beispielsweise Capture One PRO. Sie können lernen, wie man in Lightroom arbeitet, indem Sie sich ein paar Tutorials ansehen und ein paar Stunden damit verbringen.

Neben fortschrittlichen Tools zur Farbkorrektur verfügt Lightroom auch über eines der bequemsten integrierten Dateiverwaltungs-/Katalogisierungssysteme. Dies ist eine großartige Wahl für einen Fotografen oder einen Bildbearbeiter, der jeden Tag mit Tausenden von Aufnahmen arbeitet.

Hier finden Sie eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen der Lightroom-Testversion.

Schritt 1. Gehen Sie zur offiziellen Website, klicken Sie auf "Kreativität & Design" und dann auf "Lightroom".

Schritt 2. Wählen Sie den Abschnitt „Kostenlose Testversion“.

Schritt 3. Laden Sie Adobe Creative Cloud herunter und installieren Sie Adobe Lightroom kostenlos. Fertig!

Antworten auf häufig gestellte Fragen



Wird eine Testversion von Lightroom von macOS und Windows unterstützt?

Ja, Sie können es mit beiden Betriebssystemen verwenden.

Hat die Lightroom-Testversion dieselben Funktionen wie die offizielle Version?

Ja, es bietet dieselben Bildbearbeitungsoptionen wie die neueste Version von Lightroom.

Wie bekomme ich Lightroom kostenlos, um eine Registrierung in Creative Cloud zu vermeiden?

Leider ist das unmöglich. Heute arbeiten alle Adobe-Produkte mit einer Creative Cloud-Mitgliedschaft, und Lightroom ist keine Ausnahme. Sie können Ihren Abonnementtyp auswählen, der Lightroom oder einige andere Anwendungen enthält.

Es gibt verschiedene Arten von Abonnements: für Schüler, Lehrer, Einzelpersonen, Geschäftsleute sowie persönliche Abonnements für Fotografen.

Weg: Lightroom СС Mobile



Die mobile Version von Lightroom ist völlig kostenlos und wird sowohl von iOS als auch von Android unterstützt. Sie können es mit Creative Cloud verbinden und als Add-On verwenden, als Plugin für Ihr Hauptprogramm auf einem PC. Nachdem Sie ein Abonnement ausgewählt haben, haben Sie auch Zugriff auf Cloud-Speicher, was den weiteren Betrieb erheblich vereinfacht.

Mit diesem Programm können Sie zahlreiche professionelle Tools zur manuellen und automatischen Farbkorrektur nutzen. Außerdem möchte ich erwähnen, dass es Lightroom RAW-Dateien unterstützt. Dies ist heute eine wesentliche Voraussetzung und wird von Lightroom CC kostenlos problemlos verwaltet, da die Datenbank der unterstützten Dateien mit dem Desktop identisch ist und ständig aktualisiert wird. Außerdem ist der Fotoeditor mit KI ausgestattet, was bedeutet, dass die automatische Korrektur Ihre Erwartungen übertrifft.

Neben mehreren verfügbaren Effekten und Filtern unterstützt diese App auch Presets. Sie können sie erstellen, mit Ihren Freunden teilen und gebrauchsfertige installieren. Dies vereinfacht die Arbeit erheblich, insbesondere wenn Sie an einer Fotositzung mit derselben Beleuchtung arbeiten.

Wenn Sie Ihre Bilder mit Ihrem Android / iOS-Tablet oder einem Smartphone bearbeiten möchten, wählen Sie die kostenlose mobile Lightroom-App. Um diese App herunterzuladen, gehen Sie zu Google Play oder AppStore und suchen Sie nach Lightroom CC kostenlos Mobile.

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Ist Lightroom CC in Creative Cloud enthalten?

Ja, die mobile Lightroom-Version ist Teil der Creative Cloud und verfügt über dieselben zusätzlichen Funktionen.

Kann ich eine mobile Version fortlaufend verwenden?

Nein, wenn Ihre Fotos mehr als eine grundlegende Farbkorrektur erfordern.

Was ist das Format von Presets und wie kann ich sie installieren?

Das Format der Presets für die mobile Lightroom-Version lautet DNG. Fügen Sie sie über die Lightroom-Einstellungen oder durch Klicken im Explorer hinzu.

Unsicherheiten bei der Verwendung der Pirated Lightroom-Version



Heutzutage gibt es viele ernsthafte Gefahren, die auftreten können, wenn Sie geknackte Lightroom Versionen verwenden. Nicht jeder von ihnen ist offensichtlich und deshalb besteht immer eine versteckte Gefahr. Ich werde Ihnen von einigen erzählen.

Illegale Programme sind gesetzlich strafbar

Verstoßen Sie nicht gegen Urheberrechte, sonst werden Sie vom Gesetz dafür bestraft. In diesem Fall müssen Sie eine Geldstrafe ab 1.500 USD zahlen.

Verzögerung von Programmen

Ich glaube nicht, dass Sie sich beim Bearbeiten Ihrer Fotos ärgern möchten. Von Torrent heruntergeladene Programme haben "kaputte" Quellcodes, was zu unterschiedlichen Fehlern und Verzögerungen führt. Vermeiden Sie es, aus Ihrer Bildbearbeitungsroutine eine Katastrophe zu machen.

Der technische Support ist nicht hilfreich

Eines Tages kann es vorkommen, dass Sie Lightroom 6 starten, aber die Tools, die Sie benötigen, reagieren nicht oder verschwinden überhaupt nicht. Was würden Sie in diesem Fall tun? In solchen Situationen bitten wir normalerweise den Kundendienst um Hilfe. Bei illegalen Programmen funktioniert dies jedoch nicht. Die Mitarbeiter der offiziellen Website werden sich weigern, Ihr Problem zu lösen. Auf diese Weise müssen Sie sich selbst um Ihr Problem kümmern.

Adobe Lightroom Torrent kann ebenfalls zu allen oben genannten Problemen führen. Denken Sie also vor dem Herunterladen sorgfältig darüber nach und ziehen Sie andere Varianten in Betracht, um Lightroom zu erhalten.

Alternativen zu Lightroom



Alle diese kostenlose Lightroom Alternativen zeigen praktisch die gleiche Fotofarbkorrektur, Grundfunktionen der Bildbearbeitung und Bildverwaltungsfunktionen. Wählen Sie einfach die Software aus, die Ihnen gefällt, verwenden Sie die kostenlose Testversion oder laden Sie den Fotoeditor kostenlos herunter.

1. RawTherapee

Es ist einer der Hauptkonkurrenten von Lightroom, der eine Vielzahl von Presets für die Bildfarbkorrektur und deren Verwaltung kombiniert. Außerdem ist RawTherapee eine kostenlose Lightroom Open-Source-Alternative. Benutzer können kleinere Fehler manuell korrigieren, anstatt auf das nächste vollständige Update zu warten. Mit RawTherapee können Sie Bibliotheken bequem verwalten, Fotos organisieren, kleinere Fehler bearbeiten und entfernen.

2. Skylum Luminar

Skylum Luminar ist ein Programm mit professionellen Tools, die sich auf die einfache Bildverwaltung konzentrieren. Luminar 2019 bietet neue Filter, schnellere Betriebsgeschwindigkeit, ein spezielles Modul zum Bearbeiten von RAW-Dateien und eine Plattform für die Verwaltung digitaler Inhalte.

Außerdem bietet es einen neuen intelligenten Sonnenlichtfilter, unterstützt die LUT und führt eine Echtzeit-Geräuschentfernung durch, die den Benutzern sicher gefallen wird. Diese Software bietet eine automatische Farbkorrektur der Objektivverzerrung, ein erweitertes Tool für die Konvertierung von RAW-Dateien, eine mehrstufige Bildbearbeitung und viele Voreinstellungen, die mit nur einem Klick verwendet werden können. Sie können es sowohl als voll funktionsfähigen Fotoeditor als auch als Plugin für Lightroom oder Photoshop verwenden.

3. Polarr



Polarr ist eine kostenlose Alternative zu Adobe Lightroom mit einer praktischen Oberfläche, mit der Sie nicht nur grundlegende Bildretuschen durchführen, sondern auch eine professionelle Farbkorrektur durchführen, Bibliotheken erstellen und verwalten können. Ich möchte erwähnen, dass eine kostenlose Version dieses Bildeditors keine RAW-Dateien unterstützt.

Neben anderen Tools eignet sich dieser Bildeditor perfekt für Künstler oder Webentwickler, da er über eine separate Oberfläche verfügt, die speziell für diese Zwecke entwickelt wurde. Dort finden Sie etwa zwanzig anpassbare Pinsel, gebrauchsfertige Formen und verschiedene Werkzeuge. Ich finde es gut, dass Polarr verschiedene Plugins unterstützt, was bedeutet, dass seine Funktionalität auch erweitert werden kann.