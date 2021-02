FSJ-Stelle bei der Gemeinde Ense

Stolz präsentieren die beiden Sozialarbeiter der Gemeinde Ense, Kristina Jost und Marco Stelte das Infomaterial zur neu eingerichteten Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr - kurz FSJ - genannt. Die Gemeinde Ense bietet in diesem Jahr erstmalig eine FSJ-Stelle an und richtet sich damit an junge Menschen zwischen 16 bis 26 Jahren, die Interesse und Freude an sozialem Engagement haben.

Besonders Schulabgänger, die nach ihrer Schulzeit erst einmal Abstand zum schulischen Alltag suchen und Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg insbesondere im sozialen Bereich sammeln möchten, sind hier gefragt. Sie sollten zuverlässig und offen sein sowie Interesse an einem umfangreichen, sozialen Arbeitsgebiet haben.

Die beiden Sozialarbeiter im Rathaus, Kristina Jost und Marco Stelte freuen sich schon jetzt auf eine tatkräftige Unterstützung bei ihren umfangreichen Aufgaben. Hierzu zählen unter anderem die Aufsuchende Jugendarbeit, Flüchtlingsarbeit, Schulsozialarbeit und Unterstützung des Ehrenamtes. Das FSJ ist in der Regel auf 12 Monate angelegt und umfasst eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden. Gelegentlich ist bei der Unterstützung von bestimmten Projekten, wie zum Beispiel Streetwork, auch mal Dienst am Abend oder Wochenende möglich. Für den Dienst im FSJ wird ein monatliches Taschen- und Verpflegungsgeld gezahlt. Darauf weist Fachbereichsleiter Dennis Schröder hin.

Die Gemeindeverwaltung Ense hat mit dem DRK in Unna einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Trägerschaft der FSJ Stelle liegt daher beim DRK in Unna. Dort werden sämtliche Vertragsunterlagen abgewickelt. Zudem bietet das DRK während des Einsatzjahres insgesamt 25 Seminartage an. In den Seminaren werden fachliche Themen aus den Arbeitsgebieten der Einsatzstelle sowie gesellschaftspolitische Bereiche vorgestellt und bearbeitet.

Christina Köhler vom Personalmanagement im Rathaus erklärt, dass Bewerbungen online direkt an das DRK in Unna zu richten sind unterwww.dein-fsj.de. Interessenten sollten nicht lange zögern. Die Gemeindeverwaltung Ense freut sich über viele interessierte Bewerber.