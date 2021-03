„Wir sind total begeistert, wie die Unternehmen in und um Ense die digitale Ausbildungsmesse in Ense annehmen!“, freuen sich Barbara Feldmann, Steffen Berger und Daniel Keil (Koordinatoren für die berufliche Orientierung an der Conrad-von-Ense-Schule).

Aktuell haben bereits 18 Unternehmen Videos aufgenommen. Insgesamt werden damit schon 22 Ausbildungsberufe vorgestellt. Weitere 14 Unternehmen haben schon ihren Videodrehtermin verabredet. Damit kommen die Initiatoren der AmiE digital, bestehend aus der Conrad-von-Ense-Schule, dem Initiativkreis Ense e.V. und der Gemeinde Ense, schon gut einen Monat vor Veröffentlichung des Gesamtvideos am 17. April auf rund 30 Unternehmen und Organisationen, die Videosequenzen beisteuern.

Auch nach den Osterferien aktiv

„Wir haben noch Termine frei und werden auch in den Osterferien aktiv bleiben.“ sagt Daniel Keil. Mit zwei Hardwaresets sei man bei der Terminvergabe für Videodrehs flexibler geworden und Unternehmen seien weiterhin herzlich eingeladen, sich sogar über den 17. April hinaus per E-Mail an d.keil@conrad-von-ense-schule.de zu wenden. Frau Feldmann hat die Hoffnung, dass man es schaffen könnte, genauso viele Unternehmensvideos präsentieren zu können, wie sonst Stände auf der eigentlichen Ausbildungsmesse gewesen wären. Herr Berger ergänzt: „Wir helfen auch gerne vor Ort, wenn ein Unternehmen Probleme bei der Umsetzung der Aufnahmen hat.“. Die AmiE digital soll auch nach der Veröffentlichung des Reel-Videos fortgeführt werden, so dass möglichst viele Ausbildungsberufe und Unternehmen in und um Ense alphabetisch geordnet auf der Schulhomepage und auf arbeiten-in-ense.de gezeigt werden können. Auch werden die geschnittenen Videos den Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Kooperation



Barbara Feldmann freut besonders, dass die AmiE digital jetzt auch noch mit dem Projekt „Chancen 2021 - Die Woche der Ausbildung“ der Koordinierungsstelle des Kreises Soest auf www.karriere-hier.de/aktion kooperiert und damit noch eine größere Öffentlichkeitswirkung erzielt. Die AmiE digital-Videos sollen dort in Filme integriert werden, die den interessierten Ausbildungssuchenden die verschiedenen Berufsfelder vorstellen. Auch mit der Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe konnte eine Kooperation geschlossen werden. Der Ausbildungscoach Dietmar Stemann wird extra am Tag der eigentlichen AmiE am 17. April eine Telefonsprechstunde für die ausbildungssuchenden Schüler anbieten. Die genauen Zeiten hierfür folgen in Kürze.

„Wir wollen noch zweifelnden Unternehmen ein wenig die Angst vor der technischen Herausforderung nehmen. Deshalb haben wir die Firmen, die bereits Filme gedreht haben, gebeten, Making-of-Fotos zu machen, um zu zeigen, dass das keine große Sache ist“, erklärt Daniel Keil abschließend und zeigt dabei die Fotos. Die Firma Weber Verpackungen hat dieses Jahr noch Ausbildungsstellen für die Berufe Packmitteltechnologe, Medientechnologe Druck und Industriemechaniker frei. Provinzial Geschäftsstelle Hettwer bietet jedes Jahr eine Ausbildungsstelle zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen an. Die Kreisverwaltung Soest macht bei der AmiE digital mit, um ein Vermessungsoberinspektoranwärter, ein Bachelor of Science – Verwaltungsinformatik – E-Government, einen Verwaltungswirt, sowie ein Trainee Soziale Arbeit zu finden. Auch der Vorspann des Films ist bereits im Kasten. Die Schüler Jannika Michel und Cederic Klöppner aus der achten Klasse führen dabei in das Projekt ein und haben ihre schauspielerischen Fähigkeiten sehr gut unter Beweis gestellt.