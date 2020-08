Für den Neubau des Kindergartens am Rande des Höinger Industriegebietes wurde ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. Der Mietvertrag für das Objekt wurde zwischen dem Bauträger (Fa. Materio aus Soest), dem künftigen Träger (Elterninitiative Kindergärten Ense ) und Bürgermeister Hubert Wegener unterzeichnet.

Der Neubau ist damit voll im Zeitplan. „Spätestens im September werden wir mit der Baumaßnahme beginnen“, so Stefan Nöcker und Johannes Berger von der Materio GmbH. Die Einrichtung soll zum 1. August 2021 eröffnet werden. 55 Kinder, davon 15 Kinder unter drei Jahren, werden dann dort betreut. Zudem erhalten die heimischen Unternehmen die Gelegenheit, ein bestimmtes Kontingent an Plätzen für die Kinder der Mitarbeiter zu belegen.